PS e Chega querem ouvir o ministro dos Negócios Estrangeiros no Parlamento. Os dois partidos exigem explicações de Paulo Rangel sobre as notícias de que destratou em público o chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o comandante de Figo Maduro e dois militares. O primeiro-ministro desvalorizou a questão e manifestou total confiança em Paulo Rangel.