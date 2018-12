PS é "exemplo" para toda a família socialista

Foto: Lusa

Em consonância com os elogios do chefe do governo espanhol, António Costa usou da palavra para sublinhar o equívoco dos que, há três anos, quando se formou o atual executivo, previram o início de um processo de isolamento de Portugal face à Europa. "Enganaram-se. Três anos depois não só não partimos da Europa, como estamos mais no centro deste continente do que estávamos", congratulou-se.





Perspetivando as próximas eleições europeias, "as mais exigentes de sempre", o secretário-geral do PS entende que "há razões para os cidadãos terem medo" relativamente ao futuro, mas que a isso não se responde com "fechar as fronteiras, expulsar os estrangeiros, desconfiar do outro e sair da União Europeia". Prescreve António Costa que que a resposta ao medo é uma União Europeia "social-democrata, com os nossos valores, porque respondem às necessidades dos nossos cidadãos".