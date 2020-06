PS e Governo procuram à esquerda compromisso orçamental a médio prazo

Carlos César, que falava aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa, saudou, como presidente do PS, "a iniciativa também do senhor ministro das Finanças (João Leão) de dialogar com muita intensidade com esses partidos, de forma a que se obtenha esse compromisso de médio prazo".



"Nós temos uma referenciação do ponto de vista daqueles que são os nossos parceiros mais privilegiados no diálogo político, e é isso que estamos a fazer neste Orçamento Suplementar, designadamente com o PCP, com o PEV, com o PAN, com o Bloco de Esquerda (BE). É isso que continuaremos a fazer também, já numa perspetiva de médio prazo", afirmou.



Carlos César defendeu que "é muito importante dar sinais aos portugueses, e trabalhar efetivamente para isso, no sentido de garantir a estabilidade política, de garantir não só esta aprovação do Orçamento Suplementar", que no seu entender "parece razoavelmente garantida", mas uma "política orçamental para a legislatura".



"E é nesse empenhamento que nós estamos todos apostados", acrescentou.



Tendo ao seu lado o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, que o acompanhou na reunião com o Presidente da República, Carlos César realçou, no entanto, que os socialistas entendem que o Orçamento Suplementar para 2020 "não se pode desviar no essencial" da política orçamental definida e estão preocupados em salvaguardar "a integridade orçamental".



"Estamos disponíveis, e é nossa obrigação fazê-lo, para dialogar com os partidos políticos e verificar se há uma solução que seja consentânea com a despesa que temos prevista", declarou.



Segundo Carlos César, o PS quer perceber se os partidos desejam "também negociar com o Governo" as propostas de alteração ao Orçamento Suplementar hoje anunciadas relativas ao apoio aos gerentes.



A votação final global do Orçamento Suplementar para 2020 está marcada para 3 de julho.