PS e Governo trocam acusações sobre responsabilidades no INEM

A deputada do PS Isabel Moreira e o ministro António Leitão Amaro trocaram acusações sobre a responsabilidade sobre a situação no INEM. O ministro da Presidência apontou a forma como a pergunta foi colocada, depois de a deputada socialista questionar o motivo pelo qual a ministra da Saúde foi informada da greve no INEM e nada fez.