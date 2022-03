PS elegeu os dois deputados pelo círculo da Europa

Na repetição das eleições, os socialistas conseguem assim mais um deputado do que na anterior eleição. O PSD perde o deputado que habitualmente elege por este círculo eleitoral. Feitas as contas, na Assembleia da República o PS fica com 120 deputados. O PSD terá 77 deputados, menos dois do que na anterior legislatura.