PS escolhe candidatar Alexandre Faria em Cascais e Ricardo Leão em Loures

Além destas duas candidaturas, a FAUL do PS ratificou também na quarta-feira à noite as candidaturas a presidências de câmaras de Silvino Lúcio para a Azambuja, de Fernando Curto para Oeiras, Renato Alves dos Santos para Mafra, e de Fernando Paulo Ferreira para Vila Franca de Xira.

"A Comissão Política da FAUL do PS saúda as escolhas feitas, salienta as qualidades profissionais e políticas de todos os candidatos, destaca a experiência autárquica de todos eles e expressa a convicção de que a juventude e renovação constituirá um impulso dinamizador na vida de cada um dos concelhos", lê-se no texto da deliberação aprovada por unanimidade.

Alexandre Faria, candidato à liderança da Câmara Municipal de Cascais - uma autarquia presidida pelo social-democrata Carlos Carreiras -, nasceu em 1973, é licenciado em Direito e é desde 2014 presidente do Estoril de Praia, clube de futebol que subiu esta época à I Liga, depois de ter ficado na primeira posição no campeonato da II Liga.

Foi autarca em Cascais durante 20 anos, desempenhou cargos na Assembleia de Freguesia do Estoril, Assembleia Municipal de Cascais em vários mandatos e foi vereador da autarquia com os pelouros dos Assuntos Jurídicos, Auditoria Interna, Pacto dos Autarcas e Relações Internacionais entre 2009 e 2013.

Fernando Curto, candidato a presidente da Câmara Municipal de Oeiras, nasceu em 1959, e tem um doutoramento pela Universidade Europeia de Madrid em Gestão/Economia da Proteção Civil.

Segundo o PS, dedicou a sua carreira à proteção civil, tendo desempenhado diversos cargos em associações cívicas, destacando-se a presidência da Associação Nacional dos Bombeiros e a presidência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carnaxide, cargo que exerce desde 2001.

Tem representado o PS em diversos órgãos autárquicos no município de Oeiras, nomeadamente como presidente da Assembleia de Freguesia de Carnaxide, deputado municipal e vereador.

Já Fernando Paulo Ferreira, candidato a presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, autarquia já detida pelo PS, nasceu em 1973, é licenciado em Direito, sendo pós-graduado em Cidades Sustentáveis pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

Desempenhou o cargo de Vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira entre 2006 e 2017, tendo exercido a função de seu vice-presidente entre 2013 a 2017.

Atualmente, Fernando Paulo Ferreira é deputado do PS na Assembleia da República, eleito pelo Círculo Eleitoral de Lisboa nas legislativas de 2019. Desempenha, ainda o cargo de presidente da Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira, desde 2017.

O candidato do PS a presidente da Câmara Municipal de Mafra, Renato Alves dos Santos, nasceu em 1988, é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, pós-graduado em Gestão, pela Columbia Business School (Nova Iorque) e pós-graduado em Gestão de Organizações Sociais, pela AESE.

É presidente das Obras Assistenciais da Sociedade de São Vicente Paulo, da Assembleia Geral da Filarmónica Cultural da Ericeira e membro da fundação Internacional Bring Hope.

Renato Alves dos Santos é no presente líder da bancada do PS na Assembleia Municipal de Mafra - uma autarquia em que o PSD é tradicionalmente o partido maioritário.

Ricardo Leão, deputado do PS no parlamento e agora candidato a presidente da Câmara Municipal de Loures - uma autarquia de maioria CDU - nasceu em 1975, é licenciado em Gestão de Empresas e membro da Ordem dos Contabilistas Certificados.

Desempenhou as funções de vereador da Câmara Municipal de Loures com os pelouros das Finanças, Educação, Cultura, Desporto e Juventude entre 2001 a 2013. Foi ainda vereador da sem pelouros entre 2013 e 2017.

Atualmente, é tesoureiro da União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, sendo presidente da Assembleia Municipal de Loures, desde 2017.

Silvino Lúcio, candidato a presidente da Câmara Municipal da Azambuja, outra autarquia de maioria PS, nasceu em 1958, é empresário e tem o Curso Geral de Mecânica.

Vereador desde 2009, exerceu o cargo de vice-presidente da Câmara Municipal da Azambuja de 2013 a 2017, e de 2020 até à presente data.

Na moção da FAUL, são saudados os presidentes de câmara socialistas da Azambuja, Luís de Sousa, e de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita, "que, por decisão pessoal e, embora legalmente ainda pudessem, entenderam não se recandidatar".