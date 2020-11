PS: "Estado de emergência deve continuar"

José Luís Carneiro, secretário-geral Adjunto do PS, destacou a importância do regresso das reuniões no Infarmed e considerou que o atual momento "é crítico", ainda que comecem a surgir indicadores "relativamente positivos". O responsável socialista sublinha que é necessário renovar o estado de emergência tendo em conta não só a evolução da pandemia, mas também as consequências psicológicas e sociais que se começam a evidenciar.