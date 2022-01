PS fala em vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade

Para Duarte Cordeiro, a confiança e otimismo do PS não tem que ver como uma maioria absoluta, mas sim com "a vitória do Partido Socialista esta noite".



As projeções da Universidade Católica dão António Costa como vencedor nestas legislativas. Na sede do PS grita-se "vitória" e o ambiente é de festa.