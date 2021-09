PS "ficou aquém da expectativa" de ser alternativa a Rui Moreira, diz Isabel Oneto

"O PS candidatou-se à Câmara do Porto precisamente para apresentar-se como alternativa (...). As projeções dizem claramente que o Partido Socialista ficou aquém dessa expectativa. No entanto, a verdade é que sabíamos que partíamos para uma luta difícil. Partíamos com 11% nas sondagens e creio que conseguimos de alguma forma afirmar aquilo que são os nossos projetos para a cidade", afirmou Isabel Oneto, na sede do Partido Socialista, nos Aliados.

O candidato socialista Tiago Barbosa Ribeiro está reunido com a equipa de direção da candidatura.

Em 2017, o Partido Socialista obteve 28,55% dos votos, elegendo quatro vereadores na autarquia.

A Câmara do Porto é liderada por Rui Moreira, cujo movimento elegeu sete mandatos nas autárquicas de 2017, aos quais se somam quatro eleitos do PS, um do PSD e um da CDU.

Concorreram à presidência da Câmara do Porto Rui Moreira (movimento independente "Rui Moreira: Aqui há Porto" - apoiado por IL, CDS, Nós Cidadãos, MAIS -, Tiago Barbosa Ribeiro (PS), Vladimiro Feliz (PSD), Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Bebiana Cunha (PAN), António Fonseca (Chega), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), Bruno Rebelo (Ergue-te), Diamantino Raposinho (Livre).