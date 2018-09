Partilhar o artigo PS garante que taxa do BE para travar especulação imobiliária "nunca foi apresentada" Imprimir o artigo PS garante que taxa do BE para travar especulação imobiliária "nunca foi apresentada" Enviar por email o artigo PS garante que taxa do BE para travar especulação imobiliária "nunca foi apresentada" Aumentar a fonte do artigo PS garante que taxa do BE para travar especulação imobiliária "nunca foi apresentada" Diminuir a fonte do artigo PS garante que taxa do BE para travar especulação imobiliária "nunca foi apresentada" Ouvir o artigo PS garante que taxa do BE para travar especulação imobiliária "nunca foi apresentada"

Tópicos:

César,