PS já entregou projeto de revisão constitucional na AR

Na lista do princípio da igualdade, entra a igualdade de género.



E os "direitos do Homem" passam a ser "Direitos Humanos".



O PS quer ainda substituir a palavra "raça" por "etnia".



Entre as propostas socialistas estão também o pré-escolar obrigatório, a medicina reprodutiva e paliativa, consagradas no direito à Saúde.



Consagra também novos confinamentos protegidos constitucionalmente.



Todos os partidos têm propostas de alteração.



O processos tem de estar concluído no final da atual legislatura.