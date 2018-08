PS junta-se no sábado em Caminha na primeira `rentrée` política depois das férias

Lusa24 Ago, 2018, 11:32 | Política

O discurso do líder socialista e primeiro-ministro está marcado para as 17h00, depois da intervenção do presidente da Federação do PS de Viana do Castelo e autarca de Caminha, Miguel Alves.

No ano passado, na 'rentrée' socialista, que se realizou em Faro, o Orçamento do Estado fez parte do discurso de António Costa, que garantiu a continuação do aumento do rendimento disponível das famílias e anunciou a introdução de mais escalões no IRS, "para que quem ganhe menos, pague menos".

Este ano, a resolução do descongelamento das carreiras dos professores e o aumento das pensões têm sido duas das principais reivindicações de comunistas e bloquistas, partidos que assinaram em 2015 acordos parlamentares com o PS, juntamente com o partido ecologista "Os Verdes".

Os incêndios também poderão voltar ao discurso do líder socialista, menos de um mês depois do maior fogo deste ano, que deflagrou em Monchique, no Algarve, em 3 de agosto e só foi dominado no dia 10, e afetou o concelho vizinho de Silves e, com menor impacto, Portimão (no mesmo distrito) e Odemira (Beja).

Na 'rentrée' socialista do ano passado, dois meses depois do fogo de Pedrógão Grande que provocou 66 mortos, 253 feridos, destruiu cerca de 500 casas e 50 empresas, António Costa acusou PSD e CDS-PP de nada terem feito pela floresta quando estiveram no Governo, lamentando ter sido preciso "chegar a tragédia" para acordarem e entrarem no debate.

Nos últimos meses, os problemas nos serviços públicos, nomeadamente nos setores da saúde e dos transportes, têm sido alvo de bastantes críticas ao Governo por parte da oposição, com a situação da ferrovia a 'aquecer' o debate das últimas semanas.

Antes da "Festa de Verão", que terá as tradicionais tasquinhas e a música do Grupo de Bombos de Gondar, Grupo de Gaiteiros de Rio Mouro, Grupo de Baile Tradicional de Castro Laboreiro, Grupo Folclórico das Lavradeiras de Orbacém e Rusga dos Amigos de Sá, o secretário-geral do PS terá um almoço com mulheres socialistas.

Para o próximo fim de semana, em 1 de setembro, será a vez do PSD fazer a sua 'rentrée', com um almoço popular no Barrocal Algarvio, em Querença (Loulé). Na semana seguinte, entre 3 e 9 de setembro, voltará a realizar-se a Universidade de Verão da JSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, que será encerrada pelo líder social-democrata, Rui Rio.

Antes, entre 31 de agosto e 2 de setembro, o BE irá reunir-se no "Fórum Socialismo", em Leiria, enquanto o CDS-PP apenas deverá marcar o arranque dos trabalhos políticos depois do verão no segundo fim de semana de setembro.

Também no segundo fim de semana de setembro, entre os dias 7 e 9, decorrerá a tradicional "Festa do Avante" comunista, no Seixal.

"Os Verdes" irão reunir-se no centro do país, em Penacova, num acampamento de verão, entre 30 de agosto e 2 de setembro.