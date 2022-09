PS lança a partir de sábado em Lisboa Academia Socialista do Poder Local

Ainda no âmbito desta sessão, que vai decorrer no Centro da Esquerda, em Lisboa, pelas 12:00, será também lançado o livro "Meio Século do Poder Local: As Marcas do PS", da autoria de Raul Lopes, António Mendes Baptista e Conceição Matos, com edição da Caleidoscópio.

Este livro será apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, também coordenador do Fórum Mário Soares, e contará com intervenções de João Torres, da presidente da Associação Nacional de Autarcas do PS (ANA-PS), Isilda Gomes, e da secretária nacional para as autarquias, Susana Amador.

Já no que respeita à Academia Socialista do Poder Local, a iniciativa é promovida em parceria parceria com a ANA-PS e com o gabinete de estudos deste partido.

Em termos de programa, segundo o PS, o módulo 1 da formação será dedicado ao tema "Enquadramento Constitucional do Poder Local" e terá como orador convidado o antigo ministro e dirigente socialista Jorge Lacão, que é constitucionalista.

O PS assinala que a Academia, que se realiza presencialmente no Centro da Esquerda, abre a possibilidade de participação à distância, tendo entre os seus objetivos a ideia de "proporcionar aos autarcas socialistas um espaço importante de formação complementar, regular e permanente".

"O conjunto de sessões, neste primeiro ano de existência, irá decorrer entre setembro 2022 e junho 2023, com uma sessão por mês - exceção feita a dois meses, em que serão promovidas duas sessões", acrescenta o PS.