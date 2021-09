PS lidera 11 dos 17 municípios da Área Metropolitana do Porto

De acordo com os dados finais da Secretaria-Geral da Administração Interna, além de conquistar as autarquias de Espinho e de Vila do Conde nas eleições autárquicas de domingo, o PS manteve as câmaras de Arouca, de Oliveira de Azeméis, de São João da Madeira, de Vila Nova de Gaia, de Paredes, de Matosinhos, de Santo Tirso, de Valongo e de Gondomar.

O PSD renovou as vitórias conseguidas há quatro anos em quatro autarquias: Trofa, Maia, Santa Maria da Feira e Póvoa de Varzim.

José Alberto Silva levou o CDS-PP a nova vitória em Vale de Cambra, enquanto o independente Rui Moreira foi eleito para o terceiro e último mandato à frente da Câmara Municipal do Porto, mas perdeu a maioria.

Nos 17 municípios da AMP, apenas houve mudança de liderança em Espinho e em Vila do Conde.

Vítor Costa (PS) elegeu cinco dos oito vereadores no concelho de Vila do Conde, à frente da atual presidente da câmara, Elisa Ferraz (movimento independente NAU), que conseguiu três vereadores, enquanto o PSD elegeu um.

Em Espinho, a candidatura de Miguel Reis (PS) arrecadou quatro dos sete lugares na vereação, conquistando a autarquia ao social-democrata Vicente Pinto, vice-presidente de Joaquim Pinto Moreira, que liderou este município nos últimos 12 anos.

Margarida Belém (Arouca), Joaquim Ferreira (Oliveira de Azeméis), Jorge Sequeira (São João da Madeira), Alberto Costa (Santo Tirso), José Manuel Ribeiro (Valongo), Alexandre Almeida (Paredes), Marco Martins (Gondomar) foram reeleitos pelo PS, todos com maioria, para mais quatro anos à frente dos respetivos municípios.

Luísa Salgueiro (PS) voltou a vencer em Matosinhos, conquistando sete (mais dois face há quatro anos, e com isso a maioria) dos 11 vereadores, enquanto a coligação PSD/CDS-PP elegeu dois vereadores, o PCP-PEV (CDU) manteve um vereador e o movimento independente António Parada Sim! também conseguiu eleger um vereador.

Eduardo Vítor Rodrigues (PS), atual presidente da AMP, foi reeleito em Vila Nova de Gaia, mantendo os nove vereadores, enquanto a coligação PSD/CDS-PP/PPM conseguiu dois vereadores, como em 2017.

Em Vale de Cambra, José Alberto Silva manteve o município nas mãos do CDS-PP, conseguindo cinco vereadores, contra um do PS e outro do PSD.

O PSD, que perdeu a câmara de Espinho para o PS, manteve as autarquias de Santa Maria da Feira, onde Emídio Sousa elegeu sete vereadores e o PS quatro, e da Póvoa de Varzim, que terá Aires Pereira como presidente reeleito para os próximos quatro anos, depois de conquistar sete vereadores e o PS dois.

Na Trofa, Sérgio Humberto foi reeleito e manteve os sete vereadores enquanto o PS dois, enquanto na Maia, a coligação PSD/CDS-PP, liderada pelo atual presidente António Silva Tiago, manteve os seis vereadores contra os cinco do PS.

Rui Moreira foi reeleito no Porto, conseguindo seis dos 13 mandatos, perdendo a maioria que tinha conseguido há quatro anos.

JGS // MSP

Lusa/Fim