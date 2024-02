PS Madeira defende eleições antecipadas no arquipélago

“Com a dissolução do Governo regional não é admissível que tenhamos um governo nomeado. Com um governo nomeado estaria cerca de um mês e meio até a dissolução da Assembleia regional e precisamente cairia. Nem sequer chegava a ter tempo de aprovar um orçamento. Nós não podemos estar a criar um problema sobre outros problemas”, afirmou Paulo Cafofo à saída do encontro no Palácio de São Lourenço.”, sublinhou o ex-autarca do Funchal e atual secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.. Tivemos já outros governos que estiverem em gestão, outras autarquias que estiveram em gestão. E tivemos um orçamento também e não foi isso que pararam”.Segundo o presidente do PS Madeira, o. Nós não podemos admitir que haja chantagem, que haja medo, ou que se queira causar alarme social e pânico nas pessoas, com o objetivo claro de beneficiar os partidos que neste momento estão no poder, seja para benefício próprio seja para continuar a promiscuidade e a provocar favorecimentos a que nós temos assistido no meio deste megaprocesso”.Paulo Cafofo classifica como chantagem a possibilidade de se lançar para a opinião pública a ideia de que “a Madeira vai parar, que as pessoas não vão ter salários, não vai haver reformas, as obras vão parar, estão comprometidos o PRR e os fundos comunitários”.”, rematou.Nos últimos dias, o representante da República ouviu BE, PAN, IL, PCP, CDS-PP, Chega e Juntos Pelo Povo, e a possibilidade de eleições antecipadas no arquipélago dividiu as forças partidárias.O CDS-PP que integra a coligação que governa a Madeira defendeu que a solução para a crise política é a tomada de posse de um novo Governo, validado por uma moção de confiança no parlamento regional.Os comunistas dizem que a Madeira vive num pântano político. O Chega considera que o atual PSD está ferido de morte. O Juntos pelo Povo fala em "trafulhice política" por parte da coligação que governa a Madeira.Depois desta ronda de audiências, o representante tomará a decisão sobre a situação governativa da Madeira, uma vez que o Presidente da República só pode intervir no processo a partir de 24 de março, quando a Assembleia Legislativa cumpre os seis meses de posse legalmente exigidos.

Miguel Albuquerque foi exonerado na segunda-feira

Na quarta-feira, o representante da República começou a ouvir os partidos com assento na Assembleia Legislativa, na sequência da exoneração, na segunda-feira, do presidente do Governo Regional e consequente demissão do executivo, após Miguel Albuquerque (PSD) ter sido constituído arguido no âmbito de uma investigação a suspeitas de corrupção na Madeira.Em 24 de janeiro, a Polícia Judiciária (PJ) realizou cerca de 130 buscas domiciliárias e não domiciliárias sobretudo na Madeira, mas também nos Açores e em várias zonas do continente, no âmbito de um processo que investiga suspeitas de corrupção ativa e passiva, participação económica em negócio, prevaricação, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, abuso de poderes e tráfico de influência.Dois dias mais tarde, Miguel Albuquerque, entretanto constituído arguido, renunciou ao cargo.