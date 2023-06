PS manifesta empenho em "continuar a trabalhar pela dignificação" dos professores

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do PS Porfírio Silva destacou o "continuado investimento" do partido nos "profissionais de educação, designadamente nos educadores e professores".

O também deputado socialista elencou várias medidas do seu partido já no terreno, sublinhando o facto de terem sido "os governos do PS que descongelaram as carreiras que estavam congeladas", permitido que "mais de 98% dos professores tenham progredido um escalão e, destes, 90% progredido dois escalões desde 2018".

"Vinculámos de forma extraordinária mais de 14 mil professores nos últimos anos, aprovámos um novo modelo de colocações de professores nas escolas com início no ano letivo 2024/2025, para começar a terminar com a vida de `casa às costas`", referiu.

Por outro lado, Porfírio Silva disse que o PS introduziu "o processo de vinculação dinâmica", que permite "vincular por acumulação de dias de serviço, e não apenas com três anos consecutivos de horário anual completo a que muitos não tinham acesso, desde que tenham horário este ano letivo e 180 dias de tempo de serviço nos dois últimos anos".

O dirigente socialista frisou que esse processo "criou condições para a vinculação inédita de mais de 10.500 professores apenas num ano", acrescentando que foi também "criado um acelerador de progressões para os professores cuja carreira foi mais prejudicada durante o congelamento".

"O PS entende, neste momento, sublinhar o seu renovado empenhamento em continuar a trabalhar pela dignificação dos profissionais da escola pública, designadamente educadores e professores", disse.

Questionado sobre como é que vê o descontentamento dos professores, como ficou patente nas comemorações do Dia de Portugal no Peso da Régua, Porfírio Silva criticou os cartazes utilizados nesse dia, que retratavam o primeiro-ministro com um nariz de porco e dois lápis nos olhos.

"Qualquer cidadão que olhe para os cartazes (...) percebe o que aquilo é e não se revê naquele modo de estar no debate político: o ódio não faz parte da política democrática. Em democracia, o ódio não cabe no espaço das legítimas diferenças de opinião", sustentou.

No entanto, Porfírio Silva considerou que "o essencial não está aí", salientando que "é essencial" olhar para a "realidade da vida dos professores".

"Quando nós ouvimos professores dizerem que andam há 15, 20, 25 anos a circular pelo país, tentando aproximar-se de casa, é claro que é um problema que tem décadas. Outros deixaram andar, outros deixaram prolongar-se no tempo e agravar-se este problema. Este Governo fez-se ao caminho para resolver", sublinhou.

O dirigente do PS disse que o Governo montou uma solução para começar responder a essas situações, apesar de acrescentar que não se resolvem "de um ano para o outro".

Interrogado como é que o PS vê a carta aberta hoje dirigida pela plataforma de nove organizações sindicais ao ministro da Educação, pedindo novas negociações, Porfírio Silva respondeu que, até agora, as negociações têm sido abertas por iniciativa do Governo.

"Já demonstrámos à saciedade que o Governo modificou muitas das suas propostas iniciais para se aproximar das posições dos sindicatos. (...) O Governo fez esse caminho, até agora não entendemos que os sindicatos tenham feito qualquer caminho para ajudar a resolver este problema", criticou.

Porfírio Silva disse assim que o PS está a aberto a novas negociações, desde que quem se senta à mesa das negociações "não possa voltar a dizer, como fez ainda recentemente à entrada de uma negociação, `vamos entrar para a negociação mas não vai sair acordo nenhum`".

"O que nós esperamos é que, tal como o Governo tem demonstrado capacidade negocial, (...) as organizações sindicais deem mostras de quererem realmente resolver os problemas e salvar a escola pública, que é o que está em causa", frisou.