PS não concorda com proposta do PSD de adiar eleições autárquicas

Foto: Mário Cruz - Lusa

O secretário-geral adjunto dos socialistas, José Luís Carneiro, acusou Rui Rio de estar mais preocupado com as dificuldades internas do partido do que com o calendário eleitoral.

O dirigente do PS deu a votação para as presidenciais como um exemplo do compromisso dos portugueses com a democracia, mesmo em tempos de pandemia.