Partilhar o artigo PS, PCP, CDS e PEV aprovam estatuto dos magistrados, dez socialistas com declaração de voto Imprimir o artigo PS, PCP, CDS e PEV aprovam estatuto dos magistrados, dez socialistas com declaração de voto Enviar por email o artigo PS, PCP, CDS e PEV aprovam estatuto dos magistrados, dez socialistas com declaração de voto Aumentar a fonte do artigo PS, PCP, CDS e PEV aprovam estatuto dos magistrados, dez socialistas com declaração de voto Diminuir a fonte do artigo PS, PCP, CDS e PEV aprovam estatuto dos magistrados, dez socialistas com declaração de voto Ouvir o artigo PS, PCP, CDS e PEV aprovam estatuto dos magistrados, dez socialistas com declaração de voto

Tópicos:

Trigo,