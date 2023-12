PS pede envio urgente ao parlamento do relatório da auditoria interna de Santa Maria

A presidente do conselho de Administração do CHULN, Ana Paula Martins, revelou hoje que já recebeu o relatório final da auditoria interna ao caso e enviou-o à Inspeção-Geral da Saúde (IGAS) e à tutela.

"Requeremos que, com caráter de urgência, esse relatório possa ser disponibilizado ao Grupo Parlamentar do PS, à Comissão de Saúde e a todos os partidos", afirmou o deputado socialista Luís Soares, em declarações à Lusa.

Segundo o coordenador da bancada do PS na Comissão de Saúde, esse relatório permitirá clarificar todos os procedimentos administrativos do hospital e comprovar que o caso das gémeas "foi tratado exatamente nos mesmos termos em que foram tratadas outras dez crianças em Santa Maria".

Luís Soares saudou o que classificou como "audição importante" de Ana Paula Martins.

"Ficamos satisfeitos pela forma como conseguiu explicar, de forma factual e retirar uma certa suspeição que existia sobre o próprio hospital, sobre os médicos, sobre a própria intervenção do Governo, salientando que todos os casos foram tratados exatamente da mesma forma, no respeito pelos princípios que o hospital determinava", afirmou.

Questionado quando espera que o parlamento possa ter acesso a este relatório, Luís Soares disse não ver razões "para que não seja enviado de imediato" ao parlamento.

A presidente do CHULN foi ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde a pedido do PS sobre o "alegado favorecimento de duas bebés gémeas, que sofrem de Atrofia Muscular Espinhal, no acesso ao tratamento com o medicamento Zolgensma".