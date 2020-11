PS pede voto no candidato que valorize cooperação institucional entre Belém e Governo

Estes pontos constam da moção de orientação proposta pela direção dos socialistas sobre as eleições presidenciais de janeiro e que vai ser objeto de votação por parte dos membros da Comissão Nacional do PS.

"Os militantes, simpatizantes e eleitores do PS saberão formar em consciência a sua opinião, participar ou acompanhar a campanha eleitoral e decidir o seu voto, segundo os critérios mais relevantes quando se trata de eleições presidenciais", lê-se na moção, à qual a agência Lusa teve acesso.

Na moção, defende-se que os socialistas devem apoiar "quem tem demonstrado, ao longo da sua vida política, adesão genuína e plena aos valores da Constituição, do Estado de Direito e da democracia; quem está em melhores condições para cumprir e fazer cumprir a Constituição; e quem valoriza a solidariedade e cooperação institucional entre Presidente e Governo, no respeito escrupuloso das competências dos diferentes órgãos de soberania", salienta-se no documento.