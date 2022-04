PS promete "maioria dialogante" e "quatro anos e meio de estabilidade"

"A estabilidade política foi uma escolha dos portugueses nas eleições, nas urnas, e nós temos obrigação de respeitar esse desejo", considerou Eurico Brilhante Dias, no debate do Programa do XXIII Governo Constitucional, na Assembleia da República.

O líder da bancada socialista congratulou-se por o Programa do Governo corresponder "no essencial" ao programa eleitoral com que o PS se apresentou às legislativas antecipadas de 30 de janeiro, nas quais conseguiu uma maioria absoluta de 120 deputados.

Segundo Eurico Brilhante Dias, os socialistas serão uma "maioria absoluta dialogante, que quer continuar a dialogar com a direita democrática e com a esquerda", mas que "tem um programa eleitoral para defender, tem um compromisso para honrar".

"Este programa será executado durante quatro anos e meio, quatro anos e meio que queremos, que somos capazes de oferecer, quatro anos e meio de estabilidade política", acrescentou.

O líder parlamentar do PS reforçou a ideia de que é um dever assegurar a estabilidade nesta legislatura, tendo em conta o resultado das legislativas: "É uma resposta que devemos dar ao conjunto da cidadania portuguesa. E por isso este partido, esta bancada está aqui para garantir as condições objetivas que o povo português quis dar ao PS".