PS propõe José Leitão para novo presidente da Assembleia Municipal de Lisboa

Helena Roseta anunciou na quinta-feira, num jantar marcado com os Cidadãos Por Lisboa, que fundou em 2007, que vai renunciar aos cargos de deputada municipal e de presidente da AML no final deste mês.

"O deputado municipal do PS, José Leitão, atual líder do grupo municipal do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Lisboa é o nome indicado pelo partido para preencher o lugar deixado vago com a saída de Helena Roseta da presidência daquele órgão autárquico", avançou fonte oficial da autarquia da capital, numa nota enviada à agência Lusa.

Citado na mesma nota, o socialista defende que a AML "deverá continuar a ser a casa da cidadania e prosseguir com o seu papel fiscalizador da atividade municipal".

A nomeação de José Leitão "será em breve objeto de votação pelo plenário do parlamento da cidade", adianta ainda a Câmara de Lisboa, liderada pelo PS.

O advogado de 69 anos foi um dos fundadores do PS, tendo sido secretário-coordenador da Juventude Socialista e deputado à Assembleia da República em várias legislaturas.

José Leitão é docente dos cursos de pós-graduação e mestrado em Migrações, Inter-Etnicidades e Transnacionalismo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa desde a sua criação, em 2003.

"Foi sobretudo quando exerceu funções públicas como Alto-Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas entre 1996 e 2002 que o seu trabalho dedicado à temática das minorias étnicas e migrações lhe granjeou notoriedade", refere o comunicado.

O deputado municipal do PS já publicou várias obras académicas sobre o tema das migrações, tendo sido vice-presidente da CIVITAS -- Associação para a Defesa e Promoção dos Direitos Humanos.

José Leitão é atualmente presidente da Direção do Centro de Reflexão Cristã.