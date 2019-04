PS propõe limites à escolha de parentes até ao terceiro grau

DR

O objetivo é impedir a escolha de parentes de governantes até ao terceiro grau. O anúncio foi feito, esta tarde, pelo vice-presidente da bancada, Pedro Delgado Alves.



Depois da polémica, em torno das nomeações de familiares de políticos, que levou inclusivamente à demissão do secretário de estado do Ambiente, devido à escolha de um primo, para adjunto de gabinete, o PS concretiza o desejo assumido por António Costa e pelo presidente da República e avança com medidas concretas para limitar estas nomeações, ainda antes das próximas eleições legislativas. A proposta vai ser entregue na comissão de transparência da AR.