PS quer limitar número de alojamentos por proprietário

Foto: Rafael Marchante - Reuters

O Jornal de Negócios aponta para um número máximo de sete alojamentos por proprietário e adianta que as multas para quem não respeitar este limite podem chegar aos 35 mil euros.



Se a proposta do PS for aprovada, os vizinhos passam a ter também uma palavra a dizer sobre o alojamento local. As queixas de metade dos condóminos podem levar ao fecho de um estabelecimento.



A proposta dos socialistas prevê ainda mais autonomia para as autarquias, nomeadamente na imposição de limites para evitar a sobrecarga de alojamentos ou a descaracterização de algumas zonas das cidades.