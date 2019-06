PS quer maioria absolutamente inequívoca

A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, pede confiança no partido para obter uma "maioria inequívoca" nas eleições legislativas de outubro.



Um pedido deixado pela dirigente socialista num encontro onde se definiram os critérios para a escolha dos candidatos a deputados.



A secretária-geral adjunta e diretora de campanha do PS não descarta os parceiros que ajudaram a construir a atual solução governativa.