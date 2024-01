"PS quer ter o resultado mais robusto possível" nas eleições de março

Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do PS, considerou que só uma vitória do PS poderá garantir estabilidade política e "evitar que a extrema-direita parlamentar vá para o governo e influencie o governo".

Em entrevista à RTP3, o deputado socialista reconheceu que a conquista de uma maioria absoluta por um só partido é "um evento raríssimo" que acontece em circunstâncias por vezes "irrepetíveis", pelo que apela a um "resultado robusto" do PS, tal como em 2022 havia pedido uma "maioria reforçada".



Em resposta às críticas de ausência de diálogo na legislatura que agora termina, Eurico Brilhante Dias salientou que esta foi "a maioria de um só partido que mais diplomas aprovou com origem na oposição".



O líder parlamentar do PS sublinhou ainda que as eleições de 10 de março resultaram da dissolução da Assembleia da República e não da demissão do primeiro-ministro, atirando o ónus da responsabilidade para o presidente da República, enfatizando mesmo que essa decisão acarreta "riscos evidentes para Portugal e para os portugueses".