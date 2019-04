PS reage a críticas de Marcelo e admite PPPs em casos "fundamentados"

Foto: Pawel Kopczynski, Reuters

O BE e o PCP acusam Marcelo Rebelo de Sousa de estar a a fazer pressões.



O PS ouviu Marcelo e entregou esta quarta-feira uma proposta que não proibe mas limita a gestão privada na saúde.



Nessa proposta, a gestão dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde é pública, podendo ser supletiva e temporariamente assegurada por contrato de direito público, quando devidamente fundamentada.



Segundo a deputada do PS Jamila Madeira, os socialistas propõem dispensar taxas moderadoras nalguns casos de cuidados de saúde primários e garantem que o conjunto de proposta quer alcançar o máximo consenso.



À esquerda do PS, a proibição de PPPs é uma prioridade para uma nova lei de bases.



O Presidente não responde às acusações de pressão política. PSD e CDS alinham com Marcelo. Não querem que uma nova lei de bases impeça as PPPs.



Segundo o presidente do PSD, Rui Rio, "hoje em dia não faz qualquer sentido ter a visão socialista extremada de que o SNS só pode ser público". Para a Presidente do CDS, Assunção Cristas, o Governo é "cativo de opções ideológicas mais à esquerda, amarrado aos vínculos ao BE e ao PCP".



As propostas estão em cima da mesa. Até ao final da legislatura, o presidente espera receber em Belém uma Lei de Bases da Saúde com o maior consenso possível.