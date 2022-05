PS recomenda ao Governo reativação de comissão para acompanhar descentralização

De acordo com um projeto de resolução entregue na Assembleia da República, a bancada socialista recomenda ao Governo a reativação da Comissão de Acompanhamento da Descentralização, enquadrada na lei-quadro da transferência para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, em 2018.

A extinção da comissão ocorreu em dezembro do ano passado e faziam parte do organismo representantes de todos os partidos com assento parlamentar, do executivo, da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e da Associação Nacional de Freguesias.

Na sustentação do projeto, o PS advoga que é necessário reativá-la para "aprofundar o processo de reforma do Estado", tendo em conta que "circunstâncias decorrentes da pandemia vivida e outros fatores de conjuntura internacional inesperados".

A comissão reativada terá de "identificar novas competências a descentralizar para as Comunidades Intermunicipais, para os municípios e para as freguesias", lê-se, no projeto.