PS renova aposta em Ana Catarina Mendes após vitória de 2019

A inclusão de João Gomes Cravinho no segundo lugar da lista por Setúbal é a principal novidade na lista do PS, a par da ausência do ex-ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita.

Na CDU, segunda força política do distrito nas legislativas de 2019, mas com o PSD muito perto, cabe à atual deputada comunista Paula Santos liderar pela primeira vez a lista por Setúbal, naquele que ainda é um dos distritos de maior influência comunista, apesar das perdas registadas nos últimos anos, quer em termos de deputados eleitos para a Assembleia da República, quer no número de autarquias locais.

O jovem deputado Nuno Carvalho lidera a lista do PSD em Setúbal, mas o cabeça-de-lista de há dois anos, o deputado Fernando Negrão, agora vereador da Câmara de Setúbal, também integra a lista, num distrito que continua a ser um terreno difícil para o PSD, não obstante os social-democratas já terem conseguido vitórias significativas em anteriores eleições legislativas, designadamente quando o ex-primeiro ministro Cavaco Silva foi eleito com maioria absoluta.

Nas eleições legislativas de 2019, CDU e PSD elegeram, cada um, três deputados e ficaram separados por pouco mais de cinco mil votos.

Nestas eleições legislativas antecipadas de janeiro de 2022, o BE, que elegeu duas deputadas há dois anos, renova a aposta na também jovem deputada Joana Mortágua.

O PAN, que em 2019 garantiu a eleição de Cristina Rodrigues, deputada que, entretanto, saiu do partido, escolheu como cabeça de lista por Setúbal Vítor Pinto, candidato à Câmara de Almada nas últimas eleições autárquicas.

Maria Cecília Anacoreta Correia lidera a lista do CDS-PP, na tentativa de reconquistar um deputado para os populares no distrito de Setúbal, uma tarefa difícil, dado que em 2019 o CDS obteve apenas 11.703 votos (2,96%).

No distrito de Setúbal, que elege 18 deputados, apresentam-se a sufrágio um total de 19 listas concorrentes. Aliança e EstamosJuntos também pretendiam ir a votos, mas as listas que apresentaram não foram aceites pelo Tribunal de Setúbal, pelo que estas duas forças políticas não constam do boletim de voto nas eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro.

Além das cinco forças políticas com representação parlamentar na atual legislatura e do CDS-PP, há mais 13 listas concorrentes às próximas eleições para a Assembleia da República pelo círculo eleitoral de Setúbal.

Carina Alexandra Martins Santos Cardoso Deus (RIR), Bruno Miguel de Oliveira Nunes (CHEGA), Joaquim Ernesto Leal Torres (ADN), José António de Oliveira Elias de Freitas (Volt Portugal) e João Carlos Pereira Melo Patrocínio (Ergue-te) sãos cabeças de lista das respetivas listas concorrentes ao círculo eleitoral de Setúbal.

Completam o boletim de voto as listas lideradas por Horácio Carapinha Fonseca (Partido Trabalhista Português), João António Caetano Lobo Faria Ferreira (MAS), Fernanda Maria Candeias da Cunha Rodrigues (Partido da Terra - PTP), Paulo Jorge Velez Muacho (Livre), Daniel Estevão Carvalho Faria (Juntos pelo Povo), Carlos Manuel Duarte da Costa Gomes (PCTP/MRPP), David Oliveira Rocha (Nós Cidadãos), Joana Rita Madaleno Cordeiro (IL).

O distrito de Setúbal é uma região com duas realidades distintas, mais desenvolvido a norte do rio Sado e com mais população (808.689 habitantes na Península de Setúbal, de acordo com os Censos de 2021).

Os quatro concelhos do litoral alentejano que também fazem parte do distrito de Setúbal, Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém - com características rurais e menor rendimento per capita - e Sines, um concelho mais industrializado, tem apenas 68.652 habitantes.