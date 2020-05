PS repudia "declarações abusivas" e "teoria da conspiração" de Rio

Foto: Mário Cruz - Lusa

O PS repudiou na tarde de quarta-feira as "declarações abusivas" do líder do PSD sobre o debate parlamentar, considerando que Rui Rio quis desviar as atenções "para uma certa teoria da conspiração", ao defender a saída de Mário Centeno.