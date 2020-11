PS saúda candidatura de Ana Gomes e elogia mandato de Marcelo Rebelo de Sousa

O PS decidiu não apoiar nenhum dos candidatos às próximas eleições presidenciais. António Costa diz que, desta vez, não há divisão no PS e promete manter o recato. No final da comissão política do PS, Costa saudou a candidatura da socialista Ana Gomes e elogiou o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa.