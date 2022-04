PS tem de estabelecer pontes com movimentos sociais e políticos diz João Torres

Esta posição consta de uma mensagem que João Torres enviou aos militantes socialistas, hoje, dia do 49.º aniversário do PS, que em virtude de luto nacional decretado pela morte da atriz Eunice Muñoz será assinalado apenas na quarta-feira com uma sessão na Gare Marítima de Alcântara, em Lisboa.

Nesta mensagem, o novo "número dois" da direção do PS refere-se ao novo ciclo político e defende que é necessária uma atitude de "determinação" por parte dos socialistas, "em particular para assegurar que o PS continue a ser uma estrutura dinâmica, capaz de estabelecer pontes e diálogos com os movimentos políticos e sociais".

"Esta é também a oportunidade para garantir que continuaremos a ser uma força viva, presente em todos os territórios, com vocação europeísta, capaz de dinamizar as reflexões que se impõem e que decorrem dos desafios e oportunidades com os quais nos confrontamos. O papel de cada um de nós, assim como o das nossas estruturas, é absolutamente indispensável, desde logo, para prosseguir a afirmação do PS como o maior e mais relevante partido político: O único verdadeiramente interclassista e intergeracional", sustenta.

João Torres começa por referir que nas últimas eleições legislativas o PS venceu com maioria absoluta, um resultado que "conforma, antes de mais, um mandato de grande responsabilidade".

"Para os notáveis resultados alcançados contribuíram a união, trabalho e mobilização da nossa estrutura, especialmente nos momentos mais desafiantes. Agora, com um primeiro-ministro, um Governo e uma maioria que nos motivam e orgulham, renovaremos a ambição na redução das desigualdades, no crescimento económico ou na valorização da coesão social e territorial -- nos bons e nos maus momentos, como sempre tem sucedido, sem nunca virar as costas a Portugal", advoga.

Para o secretário-geral adjunto do PS, o tempo presente exige também uma "inequívoca afirmação dos princípios democráticos".

Uma "atitude vigorosa contra todas as formas de discriminação, reforçado empenho na valorização do Estado Social, manutenção de rigor como salvaguarda de futuro e grande envolvimento com os desafios da transição gémea, verde e digital", acrescenta.