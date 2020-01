PS teme que desafetação de terreno no Porto beneficie entidade privada

Em causa está a desafetação da parcela de terreno de domínio público municipal, com uma área de 134,5 metros quadrados, situada na Avenida de Fernão Magalhães e Rua Diamantina, na freguesia de Paranhos.

A proposta, que foi apresentada esta segunda-feira na Assembleia Municipal do Porto, contou com o voto favorável de todos os partidos à exceção do PS, que votou contra e que teme que esta desafetação proporcione "benefícios" à entidade privada.

O PS, que já tinha votado contra a proposta na reunião do executivo de 23 de dezembro de 2019, acredita que a desafetação da parcela poderá proporcionar "um aumento de cerca de 564 metros quadrados da área de construção".

"Admitamos que a propriedade tem cerca de 2.750 metros quadrados e a sua capacidade construtiva de implantação é de cerca de 70% e dada a localização em área referente urbana a aritmética é de seis pisos. Resultaria de uma construção com implantação de cerca de 1.925 metros quadrados. Se à propriedade somarmos os 134,5 metros quadrados a desafetar, a propriedade ficaria com cerca de 2.885 metros quadrados. O que replicado pelos seis pisos resultaria num aumento de área de construção de cerca de 564 metros quadrados", defendeu Cláudia Costa Santos.

A deputada socialista afirmou que "tal hipótese" proporcionará "benefícios ao privado" pouco "equiparáveis" aos cedidos ao município do Porto nesta desafetação, defendendo por isso a implementação no local de um projeto habitacional com "rendas acessíveis" que responda às "necessidades reais das pessoas".

Em resposta à socialista, o vereador do urbanismo, Pedro Baganha, afirmou que esta "não é uma permuta, mas sim uma desafetação do domínio público", da qual resultará, no desenvolvimento da operação urbanística, o cumprimento de um "conjunto de obrigações", entre as quais, o pagamento de uma taxa de compensação ao município.

No decorrer da intervenção do PS, o deputado da CDU, Artur Ribeiro, admitiu ter questionado, anteriormente, o vereador do urbanismo quanto à proposta e o deputado do BE, Pedro Lourenço, considerou a discussão em torno da mesma "positiva".

"Há um aspeto muito positivo em torno desta discussão que é o facto de as desafetações do domínio público terem hoje um escrutínio que se calhar aqui há uns meses não tinham, isso significa e bem que os deputados desta assembleia passaram a ver com outros olhos este tipo de operações que, volta e meia, não em todos os casos, mas em alguns, tem água pelo bico", afirmou o deputado BE.

Paralelamente, o deputado social-democrata Francisco Carrapatoso defendeu que este "era um assunto que urgia resolver" na cidade, especialmente, por se tratar de uma "zona degradada".

De acordo com a proposta apresentada, a parcela em causa é parte de uma área expropriada para a execução de arruamentos que acabou por não ser "necessária" para esse fim, tendo sido por isso afeta a jardim público.

"Embora esta proposta se refira apenas à desafetação de uma parcela de terreno com a área de 134,5 m2 do domínio público municipal, irá permitir posteriormente no âmbito de uma futura operação urbanística, com base no PIP [Pedido de Informação Prévia] agora apresentado, a sua alienação de forma a colmatar a frente urbana (...) Em momento posterior a essa alienação, e no âmbito da operação urbanística em causa, será libertada uma faixa de terreno, com cerca de 272.60m2, confrontante com a Avenida de Fernão de Magalhães, para espaço verde de utilização coletiva", lê-se no documento.