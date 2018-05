Partilhar o artigo PS terá nova porta-voz e mudanças na Comissão Permanente e no Secretariado Imprimir o artigo PS terá nova porta-voz e mudanças na Comissão Permanente e no Secretariado Enviar por email o artigo PS terá nova porta-voz e mudanças na Comissão Permanente e no Secretariado Aumentar a fonte do artigo PS terá nova porta-voz e mudanças na Comissão Permanente e no Secretariado Diminuir a fonte do artigo PS terá nova porta-voz e mudanças na Comissão Permanente e no Secretariado Ouvir o artigo PS terá nova porta-voz e mudanças na Comissão Permanente e no Secretariado