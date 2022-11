PS vai avançar com um projeto de revisão constitucional

A revisão constitucional e a polémica em torno do secretário de Estado adjunto do PS são dois temas que devem marcar a reunião da comissão política do PS marcada para esta noite na sede nacional dos socialistas.



A última reunião da comissão política do PS aconteceu em fevereiro, ainda antes da tomada de posse do Governo.