PS vai fazer duas convenções nacionais em 2019 antes das europeias e legislativas

Lusa26 Abr, 2018, 19:52 | Política

Este calendário foi transmitido pela secretária de Estado e dirigente socialista Mariana Vieira da Silva após ter formalizado junto do presidente do PS, Carlos César, a entrega da moção de orientação política do atual secretário-geral, António Costa.

Neste ato formal, na sede do PS, em Lisboa, esteve também presente Arons de Carvalho, fundador deste partido, antigo secretário de Estado para a Comunicação Social e atual mandatário nacional da terceira candidatura de António Costa ao cargo de secretário-geral.

Além do calendário das convenções nacionais a realizar em 2019, Mariana Vieira da Silva, coordenadora da moção "Geração 20/30", que tem como primeiro subscritor António Costa, disse que este documento apresenta quatro áreas estratégicas: Combate às desigualdades e às alterações climáticas, desafios da sociedade digital e demografia.

"Propomos aqui um caminho de crescimento e de desenvolvimento sustentável", sintetizou Mariana Vieira da Silva.

Após receber a moção de orientação política subscrita pelo secretário-geral do PS, Carlos César considerou que a existência de duas propostas estratégicas alternativas "revela a pluralidade da vida interna" deste partido.

"Estamos perante uma reflexão que cabe a todos os militantes fazer, valorizando e tornando mais vivo o próximo congresso do PS. Estão criadas as condições de partida para um debate sobre os caminhos do país", disse.

Neste ponto, o presidente do PS secundarizou as questões de funcionamento interno deste partido ao declarar: "Mais do que discutir como funciona o PS, o papel dos militantes deve centrar-se nas grandes questões que se colocam ao país", afirmou Carlos César.

O secretário-geral do PS, António Costa, apresenta na sexta-feira, ao fim da tarde, em Portimão, a sua moção de orientação política.