PS vai opor-se a IRS Jovem caso proposta do Governo não seja alterada

O PS critica, sobretudo, as medidas em torno do IRS Jovem, a isenção parcial do IMT e imposto de selo.Declarações do deputado do PS, Miguel Costa Matos, que é também vice-presidente do Grupo Parlamentar socialista, a reagir às medidas aprovadas na quinta-feira em Conselho de Ministros.Do lado do PSD, um pedido para que a oposição pense mais nos jovens.