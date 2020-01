PS vê convergência entre Presidente da República e Governo

O PS considerou esta terça-feira que as prioridades apontadas pelo Presidente da República apresentam "uma convergência muito importante do ponto de vista dos objetivos estratégicos" entre Marcelo Rebelo de Sousa, o Governo "e o próprio primeiro-ministro".

"As prioridades apontadas pelo Presidente da República mostram uma convergência muito importante do ponto de vista dos objetivos estratégicos entre o Presidente da República e o Governo e o próprio primeiro-ministro que ainda hoje publicou um artigo na imprensa onde essas prioridades também são replicadas", salientou Carlos César.





Os socialistas, acrescenta Carlos César, partilham com Marcelo Rebelo de Sousa "o apelo" à "estabilidade".



"Partilhamos com o senhor Presidente da República o apelo que ele faz à estabilidade, aos valores do diálogo e da concertação, porque quando não há maiorias absolutas as medidas realizadoras e concretizadoras e os avanços que são necessários dependem sempre da concertação e do diálogo".