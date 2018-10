PS/Coimbra defende mudança do Tribunal Constitucional para a cidade

Lusa30 Out, 2018, 17:11 | Política

Para além da "mudança da sede do Tribunal Constitucional para Coimbra, numa efetiva descentralização do Estado", os socialistas defendem, por outro lado, a "requalificação do IP3, em perfil de autoestrada", entre esta cidade e Viseu, e a conclusão do IC3 para assegurar a ligação da A23 (Coimbra-Tomar) ao IP3, troço que, sustentam, é "essencial a Coimbra e à região".

A concretização do sistema de mobilidade do Mondego, em metro bus (na sequência do abandono do projeto de metropolitano de superfície a criar no ramal ferroviário da Lousã e na cidade de Coimbra) e a "requalificação e modernização" da estação de Coimbra-B, na Linha do Norte, tornando-a numa "verdadeira estação de caminho-de-ferro", isto é, numa plataforma de transporte intermodal, é outras das reivindicações dos socialistas, de acordo com uma nota subscrita pelo líder da concelhia do PS Coimbra, Carlos Cidade, enviada hoje à agência Lusa.

A "implementação de uma infraestrutura aeroportuária que sirva uma região Centro com 2,5 milhões de pessoas, em Coimbra e/ou região envolvente", é igualmente preconizada por aquele órgão partidário, à semelhança daquilo que também defende a comissão distrital do PS, que hoje anunciou, também no âmbito da iniciativa `PS em Movimento`, que iria apresentar uma proposta nesses sentido.

A criação da nova maternidade de Coimbra, que resultará da agregação dos dois atuais estabelecimentos em funcionamento na cidade, e a reabilitação e ampliação do tribunal de Coimbra fazem ainda parte da lista de propostas a apresentar pelos socialistas de Coimbra.

O ambiente e as alterações climáticas também justificam um conjunto de medidas preconizadas pelo PS/Coimbra, que também quer, por exemplo, que as desigualdades sejam combatidas, designadamente através da criação de emprego, do incentivo à fixação de empresas no interior, da correção da atribuição do RSI (rendimento social de inserção) e do alargamento da cobertura da ação social escolar.

Além destas e outras "sugestões e propostas de soluções para os novos problemas da sociedade", contemplando áreas como as alterações climáticas, a sociedade digital, as desigualdades, a demografia e a presença do Estado no território, o PS/Coimbra sublinha que não podem ser esquecidos os problemas que ainda estão "por resolver" -- e "são muitos" --, nomeadamente no município de Coimbra e sua região.