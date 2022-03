PSD a favor de conferir à Ucrânia estatuto de candidato a Estado Membro da UE

O presidente do PSD almoçou esta tarde com a embaixadora da Ucrânia em Portugal e no final do encontro defendeu que os 27 devem continuar a apostar forte nas sanções ao regime russo, e pediu ao Governo de António Costa que se manifeste a favor sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia.





O jornalista da Antena 1 João Vasco registou as declarações de Rui Rio.