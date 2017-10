PSD a votos com data marcada. Só faltam os candidatos

Christopher Marques - RTP10 Out, 2017, 10:05 | Política

Uma semana depois do anúncio da saída de Pedro Passos Coelho, o calendário laranja é conhecido. O partido aprovou na última noite as datas das eleições diretas e do congresso que definirão o rumo a seguir pelos sociais-democratas no futuro próximo.



As diretas para a escolha do sucessor de Pedro Passos Coelho realizam-se a 13 de janeiro. O pagamento de quotas para a inclusão nos cadernos eleitorais e o rateio de delegados faz-se a 15 de dezembro. As candidaturas e as moções de estratégia global devem ser entregues até 2 de janeiro de 2018, dia em que tem início a campanha eleitoral. São dez dias de uma campanha que termina a 12 de janeiro.



Pela primeira vez, o candidato mais votado terá de conseguir maioria absoluta para ser eleito presidente. No caso de haver mais de dois candidatos e de nenhum obter mais de metade dos votos a 13 de janeiro, uma segunda volta irá realizar-se no dia 20 de janeiro.

Dois protocandidatos, um candidato

Com novo líder eleito, segue-se o congresso de 16, 17 e 18 de fevereiro, com a inscrição dos delegados a ser realizada até 25 de janeiro. O secretário-geral do PSD anunciou ainda que o próximo Congresso será também de revisão estatutária: as propostas de alteração devem ser apresentadas até 31 de janeiro. É também até ao fim do primeiro mês de 2018 que devem ser entregues as propostas temáticas para o congresso.O secretário-geral do PSD, Matos Rosa, indicou que o calendário foi aprovado por “maioria esmagadora” mas as críticas não tardaram. Em cima da mesa estava uma proposta para que as diretas se realizassem a 9 de dezembro de 2017, fazendo com que o congresso ocorresse ainda em janeiro.Este calendário mais apertado teve o voto de menos de uma dezena de conselheiros nacionais, a maioria dos quais são apoiantes de Rui Rio. Até à data, o ex-autarca do Porto é o único que já anunciou publicamente que vai entrar na corrida pela liderança social-democrata.Ouvido pela Lusa, Salvador Malheiro, líder da distrital de Aveiro e diretor da campanha de Rui Rio, lamentou este prolongar do debate interno no PSD, considerando que vai manter o partido "em banho-maria" e beneficiar sobretudo o PS.A ideia é de que um calendário mais alargado beneficia essencialmente os protocandidatos que ainda não anunciaram que avançam, ou seja, Pedro Santana Lopes e Miguel Pinto Luz. Ouvidos pela Lusa, os conselheiros rejeitam essa ideia, sublinhando que as datas agora aprovadas vão ao encontro do calendário normal do PSD.Dentro do emaranhado de possíveis líderes, vários desistiram e apenas um já confirmou que avança. Marco António Costa, Luís Montenegro e Paulo Rangel já se excluíram da luta interna e todos estiveram ausentes do Conselho Nacional de segunda-feira. Apenas Rui Rio já confirmou que avança, e irá oficializar a candidatura na tarde desta quarta-feira.Atualmente aguardam-se respostas de dois candidatos: Pedro Santana Lopes e Miguel Pinto Luz. A candidatura do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já é dada como certa nas hostes laranjas. Na segunda-feira multiplicaram-se as notícias sobre a eventual candidatura de Santana Lopes, admitindo-se mesmo que este possa avançar ainda antes da formalização da candidatura de Rui Rio.A Antena 1 indica esta manhã que Pedro Santana Lopes pretende mesmo avançar, sendo já difícil voltar atrás. Por definir permanecem a data e o local do anúncio da candidatura à sucessão de Pedro Passos Coelho.A confirmar-se, o ex-autarca da Figueira da Foz e de Lisboa tenta o regresso a um cargo que ocupou em 2004. Apesar de só ter chegado à liderança uma vez, Santana repetiu as tentativas ao longo das últimas décadas.Em 1996, perde contra Marcelo Rebelo de Sousa – atual Presidente da República e com quem Santana se reuniu na segunda-feira. Enfrenta Durão Barroso em 2000, mas também sai derrotado. É pela mão do próprio Durão que acaba por chegar à liderança do PSD, quando, em 2004, o então primeiro-ministro português abandona o Governo e o partido para chefiar a Comissão Europeia.Fica pouco tempo. No ano seguinte, Santana perde as legislativas contra José Sócrates e abandona também a liderança social-democrata. “Não vou estar por aqui mas vou andar por aí”, avisa desde já. Em 2008, Santana tenta o regresso à presidência do partido mas perde para Manuela Ferreira Leite.Agora, em 2017, tudo indica que vai reentrar na corrida. No entanto, Santana mantém o mesmo suspense que sustentou durante meses sobre uma eventual candidatura a Belém (2016) e à presidência da Câmara Municipal de Lisboa (2017). Nos dois casos, acabou por não avançar.No universo dos protocandidatos segue-se ainda Miguel Pinto Luz, nome lançado por Miguel Relvas há algumas semanas em entrevista ao. É vice-presidente da câmara de Cascais e liderou a distrital de Lisboa até junho de 2017.