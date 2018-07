PSD abstém-se na votação das alterações à lei do trabalho

Está aberto o caminho para a aprovação do pacote legislativo sobre o código do trabalho, isto porque com a abstenção do Partido Social Democrata (PSD), o diploma pode ser aprovado na generalidade apenas com os votos favoráveis do Partido Socialista (PS).



Está em causa a proposta de lei do Governo que resultou de um acordo de concertação social subscrito pelas confederações patronais e pela UGT.



Nas alterações previstas estão, entre outras, a extinção do banco de horas individual e alterações à duração dos contratos a prazo.