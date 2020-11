PSD Açoriano mandata Bolieiro para negociar com CDS-PP e PPM

Foto: José Manuel Bolieiro@Facebook/DR

O Conselho Regional do PSD Açores deliberou por unanimidade mandatar o presidente do partido na região, José Manuel Bolieiro, para "negociar" com o CDS-PP e o PPM, de acordo com uma fonte da estrutura social-democrata açoriana.