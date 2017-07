PSD acusa Governo de não assegurar proteção e segurança dos cidadãos

RTP 07 Jul, 2017, 11:19 / atualizado em 07 Jul, 2017, 12:12 | Política

O deputado do PSD, Leitão Amaro, enumerou praticamente todos os setores de atividade com duras críticas aos cortes que foram efetuados pelo Governo socialista.



Nas suas palavras, as cativações levaram o Estado a não assegurar direitos essenciais dos portugueses como a proteção e a segurança.



O ministro das Finanças referiu que o valor das cativações tem vindo a descer e que não têm qualquer impacto no défice.Mário Centeno acrescentou que não existem cortes nas escolas, no Serviço Nacional de Saúde e na Lei de Programação Militar.Os partidos da esquerda acusaram o anterior executivo liderado por Passos Coelho de ter prejudicado os serviços públicos.Por outro lado, o CDS/PP pela voz do deputado João Almeida, denunciou que as cativações que foram feitas no tempo daficaram em metade das implementadas pelo atual governo.O deputado socialista João Galamba reiterou que não existiram cortes porque a despesa continuou a crescer para reabilitar o país, depois das políticas do anterior governo.A Conta Geral do Estado de 2016 deu conta de que houve 942,7 milhões de euros em cativos finais no ano passado, ou seja, despesa que estava prevista no Orçamento do Estado para 2016 mas cuja utilização pelos serviços não foi autorizada pelo Ministério das Finanças.O objetivo desta prática de cativação, que incide apenas sobre os aumentos de despesa verificados face à execução anterior, era o de garantir que a despesa dos serviços só cresce na medida em que sejam geradas receitas próprias que suportem essa mesma despesa.