PSD acusa Governo de nomear comissário político para procurador europeu

"O Governo não nomeou um procurador independente para um órgão que vai investigar as fraudes com os subsídios europeus, quis nomear o seu comissário político, um dos seus", acusou a deputada social-democrata Mónica Quintela na sua primeira intervenção na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

A ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, está no parlamento para dar explicações aos deputados sobre os erros numa nota sobre o procurador europeu José Guerra, enviada ao Conselho Europeu, que já provocou a demissão do diretor-geral da Política de justiça.

Para o PSD, a escolha de José Guerra pelo Governo, que não ficou em primeiro lugar na classificação de um painel europeu independente, foi "um fato feito à medida de forma ardilosa" de forma a "indicar alguém da sua confiança pessoal e política para um cargo que exigia independência e mérito".

Sobre a nota, enviada em novembro de 2019 ao Conselho Europeu, Mónica Quintela disse que a mesma, que continha erros na classificação e no percurso profissional do magistrado foi "foi escrita com precisão de lupa e falseada de forma a alavancar o percurso profissional de José Guerra".

Na resposta, Francisca Van Dunem fez o historial de todo o processo de escolha dos candidatos, afirmando que o regulamento não obriga a escolher o primeiro candidato da lista do painel europeu, que este caso foi a procuradora Ana Carla Almeida, e que o Governo optou por seguir a decisão do conselho Superior do Ministério Público (CSMP) que colocou José Guerra em primeiro lugar, considerando que este "estaria em melhores condições" para exercer o cargo.

Sobre os incorreções constantes na nota enviada ao conselho Europeu sobre o currículo de José Guerra, a ministra reconheceu que os erros são maus.

"É obvio que essa nota tem erros e que isso é mau, não quero minimizar, nem aligeirar os erros", afirmou a governante, ressalvando que logo que foram detetados foram corrigidos numa carta enviada ao representante europeu junto da União Europeia.

Francisca Van Dunem afirmou também que a nota foi pedida com urgência para justificar a escolha do Governo Português, diferente da do painel europeu, para explicitar a experiência de José Guerra no combate aos crimes económico-financeiros.

"Não houve nem da minha parte, nem das pessoas da Direção-geral da Política de Justiça a mínima intenção de a alterar dolosamente", frisou.

Na nota, José Guerra é identificado como sendo "procurador-geral-adjunto", categoria que não tem, sendo apenas Procurador da República e como tendo participado "na liderança investigatória e acusatória" no processo UGT, o que também não é verdade, porque foi o magistrado escolhido pelo MP para fazer o julgamento e não a acusação.