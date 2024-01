O vice-presidente do PSD, Miguel Pinto Luz, lembra a ação judicial da ex-presidente da TAP e diz que é a prova de que os atos de Pedro Nuno Santos acabam em recuos, em faturas pesadas para os contribuintes ou em processos judiciais.



Diz ainda que o PSD não abdica do rigor, da boa gestão dos dinheiros públicos, mas também da moral do Estado, e critica o líder socialista pelo silêncio em torno do caso.