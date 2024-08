Paulo Rangel desafiou esta terça-feira à noite o líder do Partido Socialista a clarificar se está contra ou a favor das medidas sociais que o Governo tem tomado. Numa conferência da Universidade de Verão do PSD, que decorre até ao próximo domingo em Castelo de Vide, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro em exercício acusou o PS de adotar uma posição de "velho do Restelo".