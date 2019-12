PSD. Adversário de Rio criticam escolha do marido de deputado do PSD para o MP

Na corrida interna do PSD os adversários criticam Rui Rio por ter indicado o nome do marido da deputada do PSD, Mónica Quintela, para o Conselho Superior do Ministério Público. Luis Montenegro diz que a nomeação branqueia o Partido Socialista. Miguel Pinto Luz acusa Rui Rio de incoerência.