PSD alerta que lista do financiamento do ensino artístico "coloca em causa" funcionamento das escolas

"Está em risco o financiamento, em muitos dos casos, de mais de 50% das vagas de ingresso dos alunos já inscritos no curso básico de música em regime articulado, para o ano letivo 2020/2021, vagas essas que eram até agora apoiadas pelo Estado", apontam os deputados sociais-democratas numa questão enviada ao Governo.

Na ótica do PSD, "os critérios de redução do financiamento não são sequer claros e transparentes para que a decisão possa sequer ser compreendida", uma vez que "há instituições com resultados de seriação mais baixos e que obtiveram um maior número de vagas que outras instituições com resultados mais elevados".

O partido avisa que está "também em causa a sustentabilidade das escolas, as expectativas das comunidades que confiam neste tipo de ensino e a situação de centenas de alunos que já se inscreveram para o próximo ano letivo e que poderão ficar de fora do apoio do Estado, em resultado de uma decisão incompreensível".

E dá o exemplo do "Orfeão de Leiria Conservatório de Artes (OLCA), com cortes de 80% do seu financiamento".

O PSD quer saber "quais os fundamentos que justificam o corte brutal do financiamento do ensino artístico", bem como quais "os critérios de atribuição das vagas".

"A verificar-se esta redução brutal de financiamento, e uma vez que as inscrições já tiveram lugar para o próximo ano letivo, que soluções estão pensadas para estes alunos que serão afetados por esta decisão cega, bem como as respetivas instituições?", perguntam também.

Os sociais-democratas criticam igualmente que "estes cortes contrariam o anunciado reforço de 10 milhões de euros das verbas para o ensino artístico, prometido pelo Governo em junho último, no âmbito de medidas de mitigação dos efeitos da pandemia de covid-19".

Em 21 de julho, numa audição parlamentar, a secretária de Estado da Educação, Susana Amador, disse que as escolas de ensino artístico especializado iriam ter mais alunos financiados no próximo ano, atingindo os 32 mil estudantes.

As verbas atribuídas através dos contratos celebrados entre as escolas de ensino artístico especializado da dança, música, artes visuais e audiovisuais e o Ministério da Educação vão aumentar, segundo a governante, que adiantou que a verba prevista ronda os 72 milhões este ano e "74 milhões no próximo ano".