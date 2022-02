PSD analisa resultados eleitorais e futuro de Rui Rio

Na noite de domingo, Rui Rio abriu a porta à saída da liderança do PSD, cargo que ocupa desde janeiro de 2018, caso viesse a confirmar-se a maioria absoluta do PS nas eleições legislativas (o que aconteceu), considerando que dificilmente seria útil nessa conjuntura, sem, contudo, verbalizar explicitamente a sua demissão nem adiantar que passos iria dar internamente.Na quarta-feira, no final de uma audiência com o Presidente da República, Rio recusou-se a adiantar mais antes da discussão interna de hoje no partido, mas deu a entender que o processo poderá demorar alguns meses, assegurando que, além de tomar posse como deputado, irá estar “de certeza absoluta” como presidente do PSD na discussão e votação do Orçamento do Estado de 2022, que dificilmente estará concluído antes de março/abril.





Em 27 de novembro do ano passado - as diretas e Congresso foram ligeiramente antecipados devido à proximidade das legislativas de 30 de janeiro -, Rui Rio foi a votos com o eurodeputado Paulo Rangel e a vitória ainda foi mais curta, por 52,4% dos votos, num mandato que teoricamente se estenderia até ao final de 2023.De acordo com os resultados provisórios das legislativas de domingo (e que ainda não incluem os quatro deputados eleitos pela emigração), o PSD conseguiu 27,8% dos votos e 71 deputados sozinho, subindo para 76 deputados e cerca de 29% do total dos votos somando os valores obtidos nas coligações de que fez parte na Madeira e dos Açores.

Ainda assim, quando se somarem os deputados da emigração, o PSD deverá ficar abaixo dos 79 que tem atualmente.